Экс-фигуристка осудила максимализм Трусовой: нужно ценить каждую медаль

В фигурном катании я проигрывала всю жизнь, у меня за 13 лет всего медалей десять, поэтому прекрасно знаю, что такое не завоевывать вообще ничего. Теперь же ценю медали намного больше. Конечно, золото — это прекрасно, но не всегда будет так, как ты хочешь. Другие люди тоже работают и достойны не меньше тебя.