Экс-фигуристка осудила максимализм Трусовой: нужно ценить каждую медаль

— Александра Трусова до сих пор говорит о том, что для нее не существует никакого места кроме первого.
— Мы довольно часто пересекались с Сашей на соревнованиях. Наверное, этот максимализм у нее шкалит с детства. Все люди разные. Мне кажется, что нужно ценить каждую медаль.
Придя в велоспорт, я часто выигрываю и параллельно вижу девчонок, которые не попали в тройку или пятерку, хотя очень старались. Ловлю себя на мысли, что надо ценить, что имеешь, потому что у некоторых людей нет и этого.
В фигурном катании я проигрывала всю жизнь, у меня за 13 лет всего медалей десять, поэтому прекрасно знаю, что такое не завоевывать вообще ничего. Теперь же ценю медали намного больше. Конечно, золото — это прекрасно, но не всегда будет так, как ты хочешь. Другие люди тоже работают и достойны не меньше тебя.
— То есть максимализм в спорте не всегда хорошо?
— Правильно, когда у тебя есть стремления быть выше, но лично у меня нет такого, что второе или третье место — это тотальный проигрыш. Нельзя обесценивать работу всей твоей жизни, — приводит слова Лысенко «РИА Новости Спорт».
На зимней Олимпиаде 2022 Трусова стала серебряным призером в женском одиночном фигурном катании. Технически сложная программа фигуристки (она исполнила пять квадов в произвольно программе) не помогла ей завоевать золото, о котором она грезила всю жизнь. Олимпийской чемпионкой стала Анна Щербакова. В интервью Трусова не раз упоминала, что для нее не имеет цены ни одна медаль кроме золотой. После Олимпиады Трусова призналась журналистам, что это соревнование сломало ее жизнь.
Александра также попала в Книгу рекордов Гиннесса. В 2019 официально объявили, что она установила два мировых рекорда: первой в мире прыгнула четверной лутц и четверной тулуп.