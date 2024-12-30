Экс-фигуристка — о Щербаковой: очень скромная, мы с ней в этом похожи

«Я очень рада за Аню Щербакову. Тоже с ней выступала и помню ее еще маленькой. Она очень скромная, думаю, мы с ней в этом похожи. На последнем этапе в Лиге чемпионов вокруг меня было очень много камер, и я постоянно пыталась скрыться, чтобы меня не заметили. Не привыкла к такому вниманию. И Аня очень сдержанная: пришла, отработала, получила то, что достойна», — приводит слова Лысенко «РИА Новости Спорт».
Щербакова — Олимпийская чемпионка — 2022, чемпионка мира — 2021, серебряный призер чемпионата Европы (2020 год) и финала серии Гран-при (2019 год). Трехкратная чемпионка России (2019−2021 год). Серебряный призер юниорского чемпионата мира (2019 год).
Олимпиада-2022 стала тяжелым испытанием для российских фигуристок, в том числе и для Анны Щербаковой. Она не попала в командный турнир Олимпиады и признавалась, что для нее это была самая сложная ситуация в жизни.
Напомним, ISU допустил российских фигуристов до отборочного этапа на Олимпиаду-2026 в нейтральном статусе. В командном турнире Россия не примет участие.