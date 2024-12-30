Экс-фигуристка — о Щербаковой: очень скромная, мы с ней в этом похожи

«Я очень рада за Аню Щербакову. Тоже с ней выступала и помню ее еще маленькой. Она очень скромная, думаю, мы с ней в этом похожи. На последнем этапе в Лиге чемпионов вокруг меня было очень много камер, и я постоянно пыталась скрыться, чтобы меня не заметили. Не привыкла к такому вниманию. И Аня очень сдержанная: пришла, отработала, получила то, что достойна», — приводит слова Лысенко «РИА Новости Спорт».