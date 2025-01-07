Рудковская: Игнатова не будет выполнять прыжки во время шоу

Ранее стало известно, что Игнатова пропустит шоу Евгения Плющенко «Щелкунчик» в Баку по семейным обстоятельствам. Вместо Игнатовой главную роль в спектаклях 11 января исполнит чемпионка Европы Алена Косторная. Ситуацию прокомментировала генеральный директор академии «Ангелы Плющенко» Яна Рудковская.
«Когда я задаю вопросы нашим спортсменам по поводу их контента, мы обговариваем, что на наших шоу прыгают все. И Плющенко в 42 года, и Саша Плющенко, и у Арсюши была попытка перекидного. Но Саша сказала, что по рекомендациям врачей она это время пока прыгать не может. Я не спрашиваю, что это за рекомендация. Надеюсь, в скором времени она поправится. К сожалению, ее тоже не будет в Баку, потому что она себя не очень хорошо чувствует. Насколько, что это за трудности — я никогда не вдаюсь в подробности», — приводит слова Рудковской ТАСС.
В последний раз Игнатова выступала на соревнованиях в ноябре 2022 года, заняв на этапе Гран-при России в Самаре второе место. Спортсменке 20 лет, помимо серебряной награды Игр 2022 года в Пекине, на ее счету бронза чемпионата мира 2021 года, а также серебро и бронза чемпионатов Европы.