Рудковская: Игнатова не будет выполнять прыжки во время шоу

«Когда я задаю вопросы нашим спортсменам по поводу их контента, мы обговариваем, что на наших шоу прыгают все. И Плющенко в 42 года, и Саша Плющенко, и у Арсюши была попытка перекидного. Но Саша сказала, что по рекомендациям врачей она это время пока прыгать не может. Я не спрашиваю, что это за рекомендация. Надеюсь, в скором времени она поправится. К сожалению, ее тоже не будет в Баку, потому что она себя не очень хорошо чувствует. Насколько, что это за трудности — я никогда не вдаюсь в подробности», — приводит слова Рудковской ТАСС.