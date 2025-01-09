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ВЦИОМ: Овечкин и Костомаров признаны спортсменами 2024 года

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал результаты опроса по выявлению главного спортсмена 2024 года по мнению россиян.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Сергей Савостьянов/ТАСС

Назвать лучшего атлета прошедшего года смогли 19% опрошенных, затруднились с ответом 77% граждан, а 8% россиян утверждали, что таких спортсменов в нашей стране нет.

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин и олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров заняли первое место в опросе населения. Они набрали по 3% голосов.

Остальные спортсмены, такие как фигуристка Камила Валиева, трехкратный олимпийский чемпион в лыжных гонках Александр Большунов, легенда ММА Федор Емельяненко, двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева, экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов и нападающий «Акрона» Артем Дзюба набрали 1% голосов.

В прошлом году Роман Костомаров был признан спортсменом 2023 года по версии россиян. В начале января 2023 года Костомаров был госпитализирован с пневмонией. На фоне осложнений у фигуриста возник некроз тканей, из-за чего он перенес частичную ампутацию конечностей, а затем прошел через процедуру протезирования.