ВЦИОМ: Овечкин и Костомаров признаны спортсменами 2024 года

В прошлом году Роман Костомаров был признан спортсменом 2023 года по версии россиян. В начале января 2023 года Костомаров был госпитализирован с пневмонией. На фоне осложнений у фигуриста возник некроз тканей, из-за чего он перенес частичную ампутацию конечностей, а затем прошел через процедуру протезирования.