Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МОК вручит медали Игр в Пекине российским фигуристам через ОКР

Международный олимпийский комитет (МОК) вручит бронзовые медали Игр в Пекине российским фигуристам через Олимпийский комитет России (ОКР). Об этом сообщает ТАСС.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

«МОК предоставит медали спортсменам через ОКР, когда это будет возможно с точки зрения логистики», — сказано в сообщении.

В феврале 2022 года сборная России выиграла командный турнир по фигурному катанию на Олимпийских играх в Пекине. Позднее результаты турнира были пересмотрены из-за допинг-пробы Камилы Валиевой, которая дала положительный результат на триметазидин. Результат Валиевой был аннулирован, из-за чего российская комнда опустилась на третье место. Золото получила команда США, а серебряные награды достались фигуристам из Японии.

Из-за скандала с положительной допинг-пробой Валиевой церемония награждения была отложена на два с половиной года. 7 августа 2024 года на Олимпийских играх в Париже американским и японским фигуристам торжественно вручили награды за командный турнир. Российские спортсмены не были приглашены на церемонию награждения и остались без медалей.

Помимо Валиевой в командном турнире в Пекине за сборную России выступали Марк Кондратюк, Анастасия Мишина, Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов.