МОК вручит медали Игр в Пекине российским фигуристам через ОКР

«МОК предоставит медали спортсменам через ОКР, когда это будет возможно с точки зрения логистики», — сказано в сообщении.
В феврале 2022 года сборная России выиграла командный турнир по фигурному катанию на Олимпийских играх в Пекине. Позднее результаты турнира были пересмотрены из-за допинг-пробы Камилы Валиевой, которая дала положительный результат на триметазидин. Результат Валиевой был аннулирован, из-за чего российская комнда опустилась на третье место. Золото получила команда США, а серебряные награды достались фигуристам из Японии.
Из-за скандала с положительной допинг-пробой Валиевой церемония награждения была отложена на два с половиной года. 7 августа 2024 года на Олимпийских играх в Париже американским и японским фигуристам торжественно вручили награды за командный турнир. Российские спортсмены не были приглашены на церемонию награждения и остались без медалей.
Помимо Валиевой в командном турнире в Пекине за сборную России выступали Марк Кондратюк, Анастасия Мишина, Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов.