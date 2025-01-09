МОК вручит медали Игр в Пекине российским фигуристам через ОКР

Из-за скандала с положительной допинг-пробой Валиевой церемония награждения была отложена на два с половиной года. 7 августа 2024 года на Олимпийских играх в Париже американским и японским фигуристам торжественно вручили награды за командный турнир. Российские спортсмены не были приглашены на церемонию награждения и остались без медалей.