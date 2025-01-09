Роман Костомаров: не спортсмен года, я бы так это не называл

«Это очень приятно, но, конечно, я ни в коем случае не стою рядом с нашим великим Александром Овечкиным, который, будем надеяться, все-таки побьет рекорд Уэйна Гретцки и станет лучшим [снайпером регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги — прим. ТАСС], — сказал Костомаров. — Конечно, я совсем в другой ипостаси. Не спортсмен года, я бы так это не называл, спорт для меня уже давно закончился. Может быть, в какой-то другой категории можно было меня назвать каким-то человеком “силы воли”, я, конечно, не спортсмен года, но спасибо за поддержку», — приводит слова Костомарова «Спорт-Экспресс».