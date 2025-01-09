Роман Костомаров: не спортсмен года, я бы так это не называл

«Это очень приятно, но, конечно, я ни в коем случае не стою рядом с нашим великим Александром Овечкиным, который, будем надеяться, все-таки побьет рекорд Уэйна Гретцки и станет лучшим [снайпером регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги — прим. ТАСС], — сказал Костомаров. — Конечно, я совсем в другой ипостаси. Не спортсмен года, я бы так это не называл, спорт для меня уже давно закончился. Может быть, в какой-то другой категории можно было меня назвать каким-то человеком “силы воли”, я, конечно, не спортсмен года, но спасибо за поддержку», — приводит слова Костомарова «Спорт-Экспресс».
Напомним, сейчас Александр Овечкин находится в погоне за рекордом Уэйна Гретцки по голам в НХЛ (894). На счету россиянина на данный момент 872 заброшенные шайбы. С начала сезона-2024/2025 он успел практически вполовину сократить количество голов до рекорда, забросив 19 шайб. Такая результативность в корне отличается от той, что была в начале сезона-2023/2024. Тогда суперфорвард успел записать на свой счет только 7 голов.
Роман Костомаров — российский фигурист, выступавший в танцах на льду с Татьяной Навкой. В паре с ней — олимпийский чемпион 2006 года, двукратный чемпион мира, трёхкратный чемпион Европы. В 2023 году Роман тяжело заболел пневмонией, а позже из-за осложнений лишился конечностей. Несмотря на это, он продолжает вести здоровый образ жизни и занимается спортом — бокс, флайборд, сноуборд.