Фигурист Илья Малинин в третий раз подряд выиграл чемпионат США

Он занял первое место с 333,31 балла в активе по итогам короткой и произвольной программ. Второе место занял Эндрю Торгашев с оценкой в 286,49 балла. На третьем же месте расположился Камден Пулкинен, набравший 252,92 балла. Илья Малинин в рамках произвольной программы исполнил шесть четверных прыжков, в том числе четверной аксель.
Илья Малинин родился в пригороде Вашингтона в семье российских фигуристов Татьяны Малининой и Романа Скорнякова, представлявших на международном уровне Узбекистан. На прошедшем в Монреале чемпионате мира Илья выиграл золото, исполнив в произвольной программе шесть четверных прыжков, включая четверной аксель. Малинин обновил мировой рекорд. По итогам двух программ спортсмен набрал 333,76 балла (105,97 в короткой и 227,79 в произвольной). Ранее мировой рекорд в произвольной программе принадлежал другому американскому фигуристу — Натану Чену (224,92).
Также на счету Малинина две победы в финалах Гра-при и бронза чемпионата мира.
https://vkvideo.ru/video-50270859_456240882.