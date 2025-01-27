Фигурист Илья Малинин в третий раз подряд выиграл чемпионат США

Илья Малинин родился в пригороде Вашингтона в семье российских фигуристов Татьяны Малининой и Романа Скорнякова, представлявших на международном уровне Узбекистан. На прошедшем в Монреале чемпионате мира Илья выиграл золото, исполнив в произвольной программе шесть четверных прыжков, включая четверной аксель. Малинин обновил мировой рекорд. По итогам двух программ спортсмен набрал 333,76 балла (105,97 в короткой и 227,79 в произвольной). Ранее мировой рекорд в произвольной программе принадлежал другому американскому фигуристу — Натану Чену (224,92).