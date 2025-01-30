На упавшем в Вашингтоне самолете находились русские фигуристы

Среди пассажиров самолета, вероятнее всего, был Максим Наумов. В Уичито Максим занял четвертое место в мужском одиночном катании. На борту самолета были чемпионы мира 1994 года в парном катании Евгения Шишкова и Вадим Наумов, родители спортсмена. На зимней Олимпиаде в 1992 году они заняли пятое место, а на зимней Олимпиаде в 1994-м — четвертое.