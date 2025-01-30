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На упавшем в Вашингтоне самолете находились русские фигуристы

На борту потерпевшего крушение самолета в США находились тренеры по фигурному катанию и действующие спортсмены.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Andrew Harnik/Getty Images

Самолет Bombardier CRJ700 рейса 5342 American Airlines вылетел из Уичито и разбился недалеко от Вашингтона. Столкновение с военным вертолетом Black Hawk произошло на подлете к взлетно-посадочной полосе. Авиакомпания подтвердила, что на борту самолета находилось 64 человека: 60 ​​пассажиров и четыре члена экипажа. На месте крушения работают около 300 спасателей.

На прошлой неделе в Уичито проходил чемпионат США по фигурному катанию. По данным СМИ, на борту самолета находилось не менее 14 спортсменов, не считая родителей и тренеров. Федерация фигурного катания США подтвердила, что на борту упавшего самолета были фигуристы.

Среди пассажиров самолета, вероятнее всего, был Максим Наумов. В Уичито Максим занял четвертое место в мужском одиночном катании. На борту самолета были чемпионы мира 1994 года в парном катании Евгения Шишкова и Вадим Наумов, родители спортсмена. На зимней Олимпиаде в 1992 году они заняли пятое место, а на зимней Олимпиаде в 1994-м — четвертое.

Источник: Getty Images

Как сообщает ТАСС, в числе пассажиров упавшего в Вашингтоне самолета была бронзовый призер чемпионата СССР в парном катании Инна Волянская. Она выступала в паре с Валерием Спиридоновым. Вместе они становились бронзовыми призерами чемпионата СССР (1980), побеждали на Спартакиаде народов СССР (1982) и Кубке СССР (1980).

Источник: РИА "Новости"

«Надеюсь и молюсь, что с каждым, кто был на борту, все хорошо. Да хранит вас Бог. Молюсь, чтобы все обошлось», — написал в социальных сетях действующий чемпион мира Илья Малинин.

Фигурист Джон Маравилла, который также должен был лететь этим рейсом, рассказал, как не попал на него благодаря собаке. Спортсмена с питомцем не пустили на борт, и он уехал из Уичито на машине.