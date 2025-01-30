Фигурист Ангелопол отчислен из группы Линичук

Валерий Ангелопол — победитель финала Гран-при России-2023 вместе с Василисой Кагановской. Их дуэт распался в августе прошлого года. Фигуристка заявляла, что Валерий принес на тренировку контракт, по условиям которого она должна была оплачивать большинство его расходов, и отказался продолжать совместную карьеру, если она его не подпишет. После этого фигурист проводил пробы с Ариной Ушаковой и Александрой Шинкаренко, но пары не сложились.