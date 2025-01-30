Фигурист Ангелопол отчислен из группы Линичук

«В связи с регулярным нарушением тренировочного процесса В. Ангелопол отчислен из группы Линичук», — сообщается на странице группы в социальных сетях.
Валерий Ангелопол — победитель финала Гран-при России-2023 вместе с Василисой Кагановской. Их дуэт распался в августе прошлого года. Фигуристка заявляла, что Валерий принес на тренировку контракт, по условиям которого она должна была оплачивать большинство его расходов, и отказался продолжать совместную карьеру, если она его не подпишет. После этого фигурист проводил пробы с Ариной Ушаковой и Александрой Шинкаренко, но пары не сложились.
В августе 2024‑го Ангелопол сообщил, что встал в пару с Дарьей Каревой. Фигуристы пропускают сезон-2024/25 из-за разницы в возрасте. 20-летний Ангелопол имеет звание мастера спорта и по правилам не может выступать среди спортсменов, имеющих звание кандидата в мастера спорта. Его партнерше Дарье Каревой на момент 1 июля 2024 года было 15 лет, и она пока не может выступать на соревнованиях с Мастерами спорта.
Наталья Линичук — олимпийская чемпионка Лейк-Плэсида 1980 года в танцах на льду (вместе с Геннадием Карпоносовым). Ее учениками в разное время, среди прочих, были такие дуэты как Оксана Грищук и Евгений Платов, Анжелика Крылова и Олег Овсянников, Ирина Лобачева и Илья Авербух, Татьяна Навка и Роман Костомаров.