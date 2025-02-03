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Стало известно точное число погибших при крушении самолета в США

При крушении самолета в аэропорту Вашингтона погибли 28 спортсменов, тренеров и членов их семей.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Andrew Harnik/Getty Images

30 января пассажирский самолет авиакомпании American Airlines, вылетевший из Уичито, потерпел крушение недалеко от Вашингтона, столкнувшись с военным вертолетом. После столкновения оба борта упали в реку Потомак.

На борту лайнера находились 60 пассажиров, в том числе чемпионы мира по фигурному катанию 1994 года Евгения Шишкова и Вадим Наумов, бронзовый призер чемпионата СССР в парном катании Инна Волянская, экс-российский фигурист Александр Кирсанов и четверо членов экипажа, на борту вертолета — три человека.

Ранее несколько источников сообщили, что Наумова и Шишкову похоронят в США. Решение принял их сын Максим, живущий в Бостоне и входящий в национальную сборную США по фигурному катанию.

Как сообщается в заявлении, опубликованном на официальной странице Ассоциации фигурного катания США в соцсетях, погибли 11 действующих фигуристов — Анджела Янг, Шон Кей, Бриэль Байер, Кори Хайнос, Эдвард Чжоу, Эверли и Алидия Ливингстон, Франко Апарисио, Джинна Хан, Оливия Тер, Спенсер Лейн.