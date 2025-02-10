Роднина поддержала создание однополых дуэтов в фигурном катании

«Однополые дуэты вполне могут существовать в фигурном катании, почему нет? То, что я видела, у меня не вызывает никаких отрицательных эмоций. Мы же смотрим, когда четверка девушек-лебедей пляшет балете. В акробатике, в цирке есть однополые групповые выступления. И ничего, все нормально. Если из-за однополых дуэтов еще больше людей станет интересоваться фигурным катанием, я только за. Все будет зависеть от того, какие правила, требования будут в однополых дуэтах в фигурном катании. Ведь многие во все это дело включают совершенно другие эмоции. А надо смотреть на это как на спорт. Есть же синхронное катание, где несколько фигуристок выступают вместе. Почему кто-то решил, что пары в фигурном катании — это только мужчина и женщина?» — сказала Роднина в интервью Vseprosport.ru.