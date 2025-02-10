В Москве задержали мужчину, напавшего на фигуристку Нугуманову

Как сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, полиция задержала москвича, разбившего лобовое стекло машины и угрожавшего известной российской фигуристке, которая была за рулем. Правоохранительные органы установили личность подозреваемого. В ближайшее время он будет доставлен в следственные органы для расследования уголовного дела по статье 213 УК РФ «Хулиганство».
В ночь на 8 февраля неизвестный на Мичуринском проспекте разбил лобовое стекло иномарки, высказывая угрозы в адрес известной российской фигуристки. Нугумановой был причинен материальный ущерб, сама она не пострадала. Злоумышленник с места происшествия скрылся.
«Что я пережила вчера, это не передать словами. Я всю ночь не спала от такого потрясения… Человек, который все это зверски делал, был не в себе. Берегите себя и своих близких», — написала Нугуманова в социальных сетях вскоре после происшествия.
По словам спортсменки, нападавшим был один из соседей по ЖК, в котором она живет. Нугуманова вернулась к тренировкам на льду после инцидента, поблагодарив за поддержку членов своей команды.
22-летняя Елизавета Нугуманова — серебряный и бронзовый призер этапов серии «Гран-при» среди юниоров в одиночном женском катании. На чемпионате России 2021 года она заняла шестое место.