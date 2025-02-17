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Фигуристка отстранена на шесть лет за препарат, как у Синнера

Испанская фигуристка Лаура Баркеро дисквалифицирована на шесть лет за нарушение антидопинговых правил, сообщает портал Hielo Espanol.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Amin Mohammad Jamali/Getty Images

По информации источника, фигуристка дважды сдала положительный тест на клостебол. В ее организм препарат попал через крем «Трофодермин».

Дело Баркеро около трех лет рассматривал Спортивный арбитражный суд (CAS). По итогам расследования WADA (Всемирное антидопинговое агентство), Международный союз конькобежцев (ISU) и фигуристка пришли к соглашению о дисквалификации с 22 февраля 2022 года до 21 февраля 2028 года.

После выступления на ОИ-2022 стало известно, что допинг-тест фигуристки показал наличие в нем клостебола. Баркеро заявила, что заразилась через крем, которым она не пользовалась, но хранила в ящике с вещами. В сентябре 2022 года спортсменка была отстранена на один год.

В 2023 году допинг-проба Баркеро вновь дала положительный результат на клостебол. Фигуристка не смогла объяснить причину его появления в организме.

В июле 2024 года Лаура Баркеро сообщила о завершении карьеры.

Напомним, первая ракетка мира итальянец Янник Синнер был дисквалифицирован на три месяца из-за допинга. В марте 2024 года он дважды сдал положительный тест на клостебол. Отстранение Синнера завершится 4 мая. Теннисист сможет вернуться к тренировкам 13 апреля.