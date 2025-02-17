Фигуристка отстранена на шесть лет за препарат, как у Синнера

После выступления на ОИ-2022 стало известно, что допинг-тест фигуристки показал наличие в нем клостебола. Баркеро заявила, что заразилась через крем, которым она не пользовалась, но хранила в ящике с вещами. В сентябре 2022 года спортсменка была отстранена на один год.