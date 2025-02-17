Бестемьянова назвала фигуриста, который должен отбираться на ОИ-2026

«В любом случае будет решать федерация, кто поедет на отбор к Олимпийским играм. И мы примем любое решение, потому что она берет на себя ответственность. А для того, чтобы это имя выявить, нужно составить таблицу значимых выступлений: два этапа Гран-при, чемпионат России и Финал Гран-при. Можно прыжковый турнир включить, потому что тоже значимый результат. Вписать туда первую шестерку претендентов, оценить по системе баллов, и тогда четко выйдет имя фигуриста, который должен поехать на отбор. Свое предпочтение я отдаю Владиславу Дикиджи — его имя впереди всех. Это спортивный принцип называется», — приводит слова Бестемьяновой РИА Новости.