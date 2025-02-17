Бестемьянова назвала фигуриста, который должен отбираться на ОИ-2026

Накануне Петр Гуменник стал победителем мужских соревнований в Финале Гран-при России в Красноярске. Фигурист получил 314,54 балла по сумме двух прокатов. Второй результат показал Марк Кондратюк (294,06 балла), тройку лучших замкнул Евгений Семененко (293,90 балла). Чемпион России 2025 года Владислав Дикиджи занял четвертое место (287,17 балла).
«В любом случае будет решать федерация, кто поедет на отбор к Олимпийским играм. И мы примем любое решение, потому что она берет на себя ответственность. А для того, чтобы это имя выявить, нужно составить таблицу значимых выступлений: два этапа Гран-при, чемпионат России и Финал Гран-при. Можно прыжковый турнир включить, потому что тоже значимый результат. Вписать туда первую шестерку претендентов, оценить по системе баллов, и тогда четко выйдет имя фигуриста, который должен поехать на отбор. Свое предпочтение я отдаю Владиславу Дикиджи — его имя впереди всех. Это спортивный принцип называется», — приводит слова Бестемьяновой РИА Новости.
Ранее Международный союз конькобежцев объявил о допуске российских и белорусских спортсменов к олимпийским отборочным соревнованиям по фигурному катанию, конькобежному спорту и шорт-треку в нейтральном статусе, без гимна и флага. При этом фигуристы не смогут выступить на Олимпийских играх 2026 года в командном турнире. ФФККР должна до конца февраля назвать участников отбора на Игры в Италии — одного основного и одного запасного участника/дуэт в каждой дисциплине.
Отборочные соревнования к Играм-2026 среди фигуристов пройдут в Пекине