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Тарасова заявила, что фигуристов будет выбирать ISU, а не Россия

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что участников отбора на Олимпиаду от России будет выбирать Международный союз конькобежцев (ISU).

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

20 декабря ISU объявил о допуске к олимпийской квалификации российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе.

«Я проконсультировалась с генеральным директором ФФККР Александром Коганом — новое положение об участниках отбора вообще ужасное для нас. Например, мы посылаем по два человека, а будет выступать один. А кто будет выступать, выбирает ISU, а не мы. Представляете, какой ужас? Поэтому мы должны посылать одинаковых по силе спортсменов, которые не срывают выступления и хорошо проявили себя в сезоне. ISU будет решать этот вопрос где-то к лету. Поэтому мы должны честно отобрать лучших спортсменов», — сказала Тарасова.

Отборочные соревнования к Олимпиаде пройдут в Пекине с 17 по 21 сентября. Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) может представить по одному спортсмену (паре) в каждом виде программы.

Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 26 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо.