Тарасова заявила, что фигуристов будет выбирать ISU, а не Россия

«Я проконсультировалась с генеральным директором ФФККР Александром Коганом — новое положение об участниках отбора вообще ужасное для нас. Например, мы посылаем по два человека, а будет выступать один. А кто будет выступать, выбирает ISU, а не мы. Представляете, какой ужас? Поэтому мы должны посылать одинаковых по силе спортсменов, которые не срывают выступления и хорошо проявили себя в сезоне. ISU будет решать этот вопрос где-то к лету. Поэтому мы должны честно отобрать лучших спортсменов», — сказала Тарасова.