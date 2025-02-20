Трусова и Игнатов впервые выступят в паре на соревнованиях

Турнир пройдет в Санкт-Петербурге 22 марта. Трусова и Игнатов оказались среди пяти дуэтов, заявленных на соревнования в парном катании. Они впервые выступят на соревнованиях как пара — ранее Трусова и Игнатов выступали вместе только в шоу.
Трусова является серебряным призером Олимпийских игр 2022 года в Пекине. Спортсменка становилась чемпионкой России, а также брала серебро и бронзу чемпионатов Европы. Кроме того, в ее активе две победы на юниорских чемпионатах мира и третье место взрослого мирового первенства. В марте 2018 года Трусова стала первой фигуристкой в истории, исполнившей два четверных прыжка в одной программе.
В последний раз Трусова выступала на соревнованиях в ноябре 2022 года. Последние два года 20-летняя фигуристка была сконцентрирована на выступлениях в ледовых шоу.
Игнатов также известен как одиночник. Он является серебряным призером чемпионата России 2021 года, а также вошел в историю как первый российский фигурист, исполнивший четыре четверных прыжка в одной программе. На прошедшем в декабре чемпионате России 24-летний фигурист занял шестое место.
Трусова и Игнатов поженились в августе 2024 года. В середине января появилась информация, что Александра находится на третьем месяце беременности, однако официального подтверждения эти слухи не получили.
На «Русском вызове» также выступят олимпийские чемпионки в женском одиночном разряде Аделина Сотникова и Анна Щербакова, олимпийские призеры в парном катании Евгения Тарасова/Владимир Морозов и Анастасия Мишина/Александр Галлямов, а также олимпийские призеры в танцах на льду Виктория Синицина/Никита Кацалапов.
Полный состав участников турнира «Русский вызов»:
- Женщины: Анна Щербакова, Аделина Сотникова, Елизавета Туктамышева, Софья Муравьева, Анна Фролова, Алина Горбачева, Ксения Синицына;
- Мужчины: Михаил Коляда, Дмитрий Алиев, Марк Кондратюк, Евгений Семененко, Петр Гуменник, Даниил Самсонов, Роман Савосин, Матвей Ветлугин;
- Пары: Татьяна Волосожар/Максим Траньков, Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский;
- Танцы на льду: Виктория Синицина/Никита Кацалапов, Александра Степанова/Иван Букин, Василиса Кагановская/Максим Некрасов, Елизавета Пасечник/Дарио Чиризано, Софья Леонтьева/Даниил Горелкин, Анна Щербакова/Егор Гончаров.