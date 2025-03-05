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Источник: Призер Олимпиады Галлямов сломал лодыжку

Бронзовый призер ОИ-2022 фигурист Александр Галлямов получил перелом лодыжки, сообщает «Матч ТВ».

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Ранее сообщалось, что Галлямов, который выступает в паре с Анастасией Мишиной, травмировал ногу во время выступления на озере Байкал. После чего он был доставлен в больницу. Позднее фигурист записал видео в одной из соцсетей в котором рассказал, что порезал палец.

Как сообщает «Матч ТВ», у Галлямова диагностировали перелом лодыжки.

В феврале Александр Галлямов и Анастасия Мишина одержали победу в соревнованиях спортивных пар в Финале Гран‑при России в Красноярске. Также они выиграли золото на чемпионате России.

Мишина и Галлямов являются первым номером среди спортивных пар для участия в отборе на Олимпийские игры.

Отборочные соревнования к Олимпиаде пройдут в Пекине с 17 по 21 сентября. Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) может представить по одному спортсмену (паре) в каждом виде программы.

Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 26 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо.