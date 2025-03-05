Источник: Призер Олимпиады Галлямов сломал лодыжку

Ранее сообщалось, что Галлямов, который выступает в паре с Анастасией Мишиной, травмировал ногу во время выступления на озере Байкал. После чего он был доставлен в больницу. Позднее фигурист записал видео в одной из соцсетей в котором рассказал, что порезал палец.