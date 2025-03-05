Фигурист Галлямов рассказал о травме, полученной на льду Байкала

«После окончания съемки нашего с Настей показательного номера на озере Байкал я захотел дополнительно сделать для себя рекламное видео в таком замечательном и легендарном месте. Мы отъехали далеко в сторону от места проведения мероприятия, где я неожиданно и совершенно на ровном месте сильно подвернул ногу, которая в той или иной мере беспокоила меня на протяжении всего сезона.



То есть, нет ничего такого, о чем стоило бы беспокоиться всерьез. Сейчас я временно не тренируюсь, поскольку врачи рекомендовали воздержаться от нагрузок на ближайший период, и восстанавливаюсь, чтобы быстрее продолжить подготовку к следующему сезону», — сказал Галлямов.