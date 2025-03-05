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Фигурист Галлямов рассказал о травме, полученной на льду Байкала

Чемпион мира в парном катании Александр Галлямов поделился подробностями травмы, из-за которой он пропустит остаток сезона. Об этом сообщает телеграм-канал Елены Вайцеховской.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

1 марта стало известно, что 25-летний фигурист получил серьезную травму ноги во время показательного турнира на Байкале и был доставлен в больницу. По информации сразу нескольких источников, у Галлямова был диагностирован перелом лодыжки.

«После окончания съемки нашего с Настей показательного номера на озере Байкал я захотел дополнительно сделать для себя рекламное видео в таком замечательном и легендарном месте. Мы отъехали далеко в сторону от места проведения мероприятия, где я неожиданно и совершенно на ровном месте сильно подвернул ногу, которая в той или иной мере беспокоила меня на протяжении всего сезона.

То есть, нет ничего такого, о чем стоило бы беспокоиться всерьез. Сейчас я временно не тренируюсь, поскольку врачи рекомендовали воздержаться от нагрузок на ближайший период, и восстанавливаюсь, чтобы быстрее продолжить подготовку к следующему сезону», — сказал Галлямов.

Александр Галлямов и его партнерша Анастасия Мишина были заявлены первым номером от России в квалификационном турнире к Олимпийским играм‑2026. Они являются чемпионами мира (2021) и Европы (2022), а также двукратными бронзовыми призерами Олимпиады-2022 в Пекине.

В этом сезоне Мишина и Галлямов стали трехкратными чемпионами России и выиграли финал Гран-при в Красноярске.