Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мухортова и Евгеньев открыли Кубок Первого канала в Челябинске

В Челябинске стартовал Кубок Первого канала по фигурному катанию. В первый день участники представят короткие программы.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Первыми выступают спортивные пары. Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев из команды Алины Загитовой открыли своим выступлением Кубок Первого канала. По итогам проката пара набрала 70.30 балла и стала третьей. На первом месте в короткой программе фигуристы из команды Анны Щербаковой — Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (79,70 баллов). У Натальи Хабибуллиной и Ильи Княжука (команда Александры Игнатовой) 73,92 балла.

Мухортова: — Это честь для нас! [открывать Кубок Первого Канала — прим. Sport Mail]

Евгеньев: — Спасибо большое, что вы пришли, спасибо большое, что вы болеете. Несмотря на то, что у нас соревнования, мы остаемся одной большой команды, поэтому поддерживайте как своих.

Мухортова: — Можно было еще лучше откатать, но сегодня пока так, — сказала фигуристка в эфире Первого Канала.