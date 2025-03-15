Мухортова и Евгеньев открыли Кубок Первого канала в Челябинске

Первыми выступают спортивные пары. Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев из команды Алины Загитовой открыли своим выступлением Кубок Первого канала. По итогам проката пара набрала 70.30 балла и стала третьей. На первом месте в короткой программе фигуристы из команды Анны Щербаковой — Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (79,70 баллов). У Натальи Хабибуллиной и Ильи Княжука (команда Александры Игнатовой) 73,92 балла.
Мухортова: — Это честь для нас! [открывать Кубок Первого Канала — прим. Sport Mail]
Евгеньев: — Спасибо большое, что вы пришли, спасибо большое, что вы болеете. Несмотря на то, что у нас соревнования, мы остаемся одной большой команды, поэтому поддерживайте как своих.
Мухортова: — Можно было еще лучше откатать, но сегодня пока так, — сказала фигуристка в эфире Первого Канала.