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Яметова — о прокате на КПК-2025: сломала собственные стереотипы

Фигуристка Вероника Яметова поделилась впечатлениями от своего проката. Всего на Кубке Первого канала будет шесть коротких программ одиночниц (по две от каждой команды).

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

«Я довольна. Не рассчитываю быть первой, но мне кажется, что сегодня я сломала собственные стереотипы», — сказала Вероника Яметова после проката короткой программы в эфире Первого Канала.

По итогу проката короткой программы Яметова (команда Александры Трусовой) набрала 66,76 баллов. Ее уже обогнала Софья Муравьева, судьи оценили ее выступление в 76,50 баллов. Анна Фролова стала третьей, заработав 66,17 балла — после проката девушка расплакалась. Во время исполнения ей не удалось сделать тройной флип.

Впереди еще три проката одиночниц.