Яметова — о прокате на КПК-2025: сломала собственные стереотипы

«Я довольна. Не рассчитываю быть первой, но мне кажется, что сегодня я сломала собственные стереотипы», — сказала Вероника Яметова после проката короткой программы в эфире Первого Канала.
По итогу проката короткой программы Яметова (команда Александры Трусовой) набрала 66,76 баллов. Ее уже обогнала Софья Муравьева, судьи оценили ее выступление в 76,50 баллов. Анна Фролова стала третьей, заработав 66,17 балла — после проката девушка расплакалась. Во время исполнения ей не удалось сделать тройной флип.
Впереди еще три проката одиночниц.