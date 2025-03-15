Дикиджи рассказал, когда сможет включить четверной аксель в программу

«Если хорошо пойдет, если в следующем сезоне я буду делать пять из шести, то как будто можно будет вставить его в программу», — сказал Дикиджи после проката короткой программы в эфире Первого Канала.
По итогу выступления судьи поставили Дикиджи 96 баллов. Впереди него только Марк Кондратюк со 103 баллами. Третий по результативности на момент написания новости Глеб Лутфуллин — 95 баллов.
Напомним, что за всю историю фигурного катания четверной аксель в рамках соревнований смог пока выполнить только американец Илья Малинин.