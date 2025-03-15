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Дикиджи рассказал, когда сможет включить четверной аксель в программу

Чемпион России Владислав Дикиджи рассказал о намерениях включить четверной аксель в свою программу.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

«Если хорошо пойдет, если в следующем сезоне я буду делать пять из шести, то как будто можно будет вставить его в программу», — сказал Дикиджи после проката короткой программы в эфире Первого Канала.

По итогу выступления судьи поставили Дикиджи 96 баллов. Впереди него только Марк Кондратюк со 103 баллами. Третий по результативности на момент написания новости Глеб Лутфуллин — 95 баллов.

Напомним, что за всю историю фигурного катания четверной аксель в рамках соревнований смог пока выполнить только американец Илья Малинин.