Загитова — о работе ее команды: у нас есть тактика, и мы ее придерживаемся

«У нас, конечно, долго все решалось. Видимо, не работает эта тактика, как выяснилось. На самом деле, мы не то чтобы много думали, я ребятам сказала только получать удовольствие. Наверное, они так и поступили. По поводу расставлений: сложно было только в эстафетах расставить потому что каждый должен был где-то распрыгаться, где-то показать уже максимум. По коротким и произвольным было достаточно легко, потому что я уже на жеребьевке уже знала, у многих, кто и что будет катать», — передает слова Игнатовой корреспондент Sport Mail Арина Нуриахметова.