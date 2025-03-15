Загитова — о работе ее команды: у нас есть тактика, и мы ее придерживаемся

«У нас есть тактика и мы ее придерживаемся. Мы после жеребьевки пришли с командой к общему консенсусу довольно-таки быстро, чему я очень рада», — передает слова Загитовой корреспондент Sport Mail Арина Нуриахметова.
Команда Алины Загитовой лидировала по итогам первых конкурсов, но после выступлений в короткой программе у мужчин и женщин, ее команду обогнали фигуристы Анны Щербаковой.
Трусова — о выступлении своей команды: я ребятам сказала получать удовольствие
Александра Игнатова (Трусова) рассказала, сложно ли было распределить участников ее команды по конкурсам.
«У нас, конечно, долго все решалось. Видимо, не работает эта тактика, как выяснилось. На самом деле, мы не то чтобы много думали, я ребятам сказала только получать удовольствие. Наверное, они так и поступили. По поводу расставлений: сложно было только в эстафетах расставить потому что каждый должен был где-то распрыгаться, где-то показать уже максимум. По коротким и произвольным было достаточно легко, потому что я уже на жеребьевке уже знала, у многих, кто и что будет катать», — передает слова Игнатовой корреспондент Sport Mail Арина Нуриахметова.