Трусова объяснила, что с коньком Игнатова, из-за которого у него не удался четверной прыжок

«Он за неделю до Кубка Первого канала знал, что у него сломан конёк. Это его проблема абсолютно всегда, он на Edea [фирма, производящая лезвия для коньков, — прим. Sport Mail] катается две недели и у него ломается. Сейчас он перешел на Aura и катался целых три месяца. Для него было неожиданностью, что сломался так не вовремя конек. К сожалению, не получилось достать новые, так бы он поменял их», — передает слова Игнатовой (Трусовой) корреспондент Sport Mail Арина Нуриахметова.