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Трусова объяснила, что с коньком Игнатова, из-за которого у него не удался четверной прыжок

Российская фигуристка Александра Трусова (Игнатова) рассказала, что случилось с коньком Макара Игнатова, который упал во время четверного риттбергера на первом дне Кубка Первого канала — 2025.

Источник: РИА "Новости"

«Он за неделю до Кубка Первого канала знал, что у него сломан конёк. Это его проблема абсолютно всегда, он на Edea [фирма, производящая лезвия для коньков, — прим. Sport Mail] катается две недели и у него ломается. Сейчас он перешел на Aura и катался целых три месяца. Для него было неожиданностью, что сломался так не вовремя конек. К сожалению, не получилось достать новые, так бы он поменял их», — передает слова Игнатовой (Трусовой) корреспондент Sport Mail Арина Нуриахметова.

Напомним, Макар находится в команде своей жены и 16 марта должен выступать с произвольной программой.