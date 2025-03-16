Команда Анны Щербаковой впереди после проката танцоров на льду

— Ребята, давайте, я в вас верю! — сказала Щербакова в эфире Первого канала.
— У вас есть секретное оружие, чтобы сразить всех?
— Оно на то и секретное! — добавила Анна.
По итогам первого соревновательного дня команда Щербаковой была впереди с 58 баллами. После проката дуэтов у синих 68 баллов. 61 балл в команде Алины Загитовой (красные), третьи с 58 баллами фигуристы Александры Трусовой (Игнатовой).
На втором месте в дуэтах со 118 баллами Елизавета Пасечник и Дарил Чиризано (команда Александры Трусовой (Игнатовой), третьи Екатерина Миронова и Евгений Устенко — 113 баллов.