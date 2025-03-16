«Хочу сказать огромное спасибо своей команде за ту борьбу и тот огромный вклад, который они сделали. Также хочу поблагодарить команду соперников. К сожалению, я думаю, что это мой последний Кубок Первого канала. Так просто получается. Я очень рада, что смогла получить столько эмоций», — передает слова Загитовой корреспондент Sport Mail Арина Нуриахметова.
Алина Загитова сообщила, что Кубок Первого канала-2025 станет для нее последним
Олимпийская чемпионка Алина Загитова сообщила, что Кубок Первого канала в 2025-м станет для нее последним.
Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail