Алина Загитова сообщила, что Кубок Первого канала-2025 станет для нее последним

«Хочу сказать огромное спасибо своей команде за ту борьбу и тот огромный вклад, который они сделали. Также хочу поблагодарить команду соперников. К сожалению, я думаю, что это мой последний Кубок Первого канала. Так просто получается. Я очень рада, что смогла получить столько эмоций», — передает слова Загитовой корреспондент Sport Mail Арина Нуриахметова.