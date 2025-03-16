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Алина Загитова сообщила, что Кубок Первого канала-2025 станет для нее последним

Олимпийская чемпионка Алина Загитова сообщила, что Кубок Первого канала в 2025-м станет для нее последним.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

«Хочу сказать огромное спасибо своей команде за ту борьбу и тот огромный вклад, который они сделали. Также хочу поблагодарить команду соперников. К сожалению, я думаю, что это мой последний Кубок Первого канала. Так просто получается. Я очень рада, что смогла получить столько эмоций», — передает слова Загитовой корреспондент Sport Mail Арина Нуриахметова.