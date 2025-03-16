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Щербакова прокомментировала свою третью победу в качестве капитана на Кубке Первого канала

Олимпийская чемпионка Анн Щербакова поделилась эмоциями после победы на Кубке Первого канала.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

«Сейчас я уже немного выжата, потому что столько сегодня было эмоций. Спасибо командам-соперникам за борьбу. Ребята из моей команды, я их всех поздравляю, потому что абсолютно каждый восхищал сегодня своим катанием. Все боролись, все огромные молодцы, все выложились на 100%. Это их победа, я их с этим поздравляю», — передает слова Щербаковой корреспондент Sport Mail Арина Нуриахметова.