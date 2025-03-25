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Фигуристка Вероника Жилина планирует выступать за Азербайджан

Как сообщает РИА Новости, российская фигуристка Вероника Жилина планирует со следующего сезона выступать за сборную Азербайджана.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

По данным источника, 17-летняя спортсменка уже провела предварительные переговоры с представителями азербайджанской федерации.

При этом в Федерации фигурного катания Азербайджана ответили, что к ним «такая информация не поступала». По сведениям РИА Новости, на данном этапе договоренности носят кулуарный характер и не оформлены. Запроса на переход фигуристки от Азербайджана не поступало.

Жилина, тренирующаяся под руководством двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, пропустила два сезона из-за проблем со здоровьем. Фигуристка владеет несколькими видами ультра-си, включая четверные прыжки и тройной аксель. Она становилась победителем Финала Гран-при России среди юниоров.