Фигуристка Вероника Жилина планирует выступать за Азербайджан

По данным источника, 17-летняя спортсменка уже провела предварительные переговоры с представителями азербайджанской федерации.
При этом в Федерации фигурного катания Азербайджана ответили, что к ним «такая информация не поступала». По сведениям РИА Новости, на данном этапе договоренности носят кулуарный характер и не оформлены. Запроса на переход фигуристки от Азербайджана не поступало.
Жилина, тренирующаяся под руководством двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, пропустила два сезона из-за проблем со здоровьем. Фигуристка владеет несколькими видами ультра-си, включая четверные прыжки и тройной аксель. Она становилась победителем Финала Гран-при России среди юниоров.