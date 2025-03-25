Фигуристка Вероника Жилина планирует выступать за Азербайджан

При этом в Федерации фигурного катания Азербайджана ответили, что к ним «такая информация не поступала». По сведениям РИА Новости, на данном этапе договоренности носят кулуарный характер и не оформлены. Запроса на переход фигуристки от Азербайджана не поступало.