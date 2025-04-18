«Ты унижал и бил детей. Не стыдно?» Рудковская ответила тренеру Розанову

«Удивительные, конечно, люди по земле ходят! Сережа, тебе реально не стыдно?! Тебя Ника Жилина и Саша Плющенко оболгали? Мама, тренер спортсменки Ники Жилиной — твоя коллега? Или я? Ты уж как-то разберись в своих показаниях! А то уже, видимо, я включусь по полной с адвокатами и свидетелями в этот процесс! Не буди лихо, пока оно тихо. Я тебе советую думать, прежде чем давать такие интервью касаемо “лжи” про тебя с несовершеннолетними спортсменами, с которыми ты работал на наших глазах!



Ты унижал, оскорблял, бил чехлами огромное количество детей до того, как пришел к нам в академию. И все верили, что ты изменил свой подход к спортсменам! Но это не значит, что тебя простили за былые заслуги. У нас за три дня больше десяти таких кейсов. Это только те, которые написали лично мне! И сейчас каждый из детей сражается со страхом и думает, готов ли он идти на публичность! Хочет ли!



Заставлять проходить через это любого ребенка — мерзко! Ты, работая у нас, у меня и Евгения, обманул два раза! Причем в принципиальных для нас вопросах, но мы давали тебе шансы. Но уж теперь тот случай, где шансов не дают. Без прошлого нет будущего, Сережа, а прошлое у тебя херовое, потому что с детьми так нельзя! Станешь отцом — поймешь!



Запомни раз и навсегда! Я — Яна Рудковская, буду отстаивать не только честь своего сына (чьи слова ты, видимо, поставил под сомнение), но и всех детей-спортсменов, пострадавших от тебя. Не важно, в каком штабе они на данный момент тренируются», — написала Рудковская.