«Ты унижал и бил детей. Не стыдно?» Рудковская ответила тренеру Розанову

Ранее 16‑летняя фигуристка Вероника Жилина рассказала о домогательствах со стороны Розанова, которые произошли в 2020 году. На момент возможного инцидента Жилиной было всего 11 лет. 35-летний Розанов отверг все обвинения о домогательствах в свой адрес.
«Удивительные, конечно, люди по земле ходят! Сережа, тебе реально не стыдно?! Тебя Ника Жилина и Саша Плющенко оболгали? Мама, тренер спортсменки Ники Жилиной — твоя коллега? Или я? Ты уж как-то разберись в своих показаниях! А то уже, видимо, я включусь по полной с адвокатами и свидетелями в этот процесс! Не буди лихо, пока оно тихо. Я тебе советую думать, прежде чем давать такие интервью касаемо “лжи” про тебя с несовершеннолетними спортсменами, с которыми ты работал на наших глазах!
Ты унижал, оскорблял, бил чехлами огромное количество детей до того, как пришел к нам в академию. И все верили, что ты изменил свой подход к спортсменам! Но это не значит, что тебя простили за былые заслуги. У нас за три дня больше десяти таких кейсов. Это только те, которые написали лично мне! И сейчас каждый из детей сражается со страхом и думает, готов ли он идти на публичность! Хочет ли!
Заставлять проходить через это любого ребенка — мерзко! Ты, работая у нас, у меня и Евгения, обманул два раза! Причем в принципиальных для нас вопросах, но мы давали тебе шансы. Но уж теперь тот случай, где шансов не дают. Без прошлого нет будущего, Сережа, а прошлое у тебя херовое, потому что с детьми так нельзя! Станешь отцом — поймешь!
Запомни раз и навсегда! Я — Яна Рудковская, буду отстаивать не только честь своего сына (чьи слова ты, видимо, поставил под сомнение), но и всех детей-спортсменов, пострадавших от тебя. Не важно, в каком штабе они на данный момент тренируются», — написала Рудковская.
С 2017 по 2020 год Розанов находился в группе Этери Тутберидзе. Он специализировался на постановке сложных многооборотных прыжках, успев поработать с Алиной Загитовой, Камилой Валиевой, Анной Щербаковой, Александрой Трусовой, Аленой Косторной и другими именитыми фигуристками.
В 2020 году Розанов вместе с Жилиной и Косторной перешел в академию «Ангелы Плющенко», где проработал всего один год. В минувшем сезоне он работал преимущественно с европейскими фигуристами-юниорами.