Илья Малинин выиграл произвольную программу на командном ЧМ

Илья Малинин родился в пригороде Вашингтона в семье российских фигуристов Татьяны Малининой и Романа Скорнякова, представлявших на международном уровне Узбекистан. Он является двукратным чемпионом мира (2024, 2025), двукратным победителем финала Гран-при (2023, 2024) и победителем командного чемпионата мира (2023). Малинин уверенно возглавляет мировой рейтинг фигуристов Международного союза конькобежцев (ISU).