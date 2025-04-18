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Илья Малинин выиграл произвольную программу на командном ЧМ

Американец Илья Малинин выиграл произвольную программу на командном чемпионате мира по фигурному катанию (World Team Trophy), который проходит в Токио.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

20-летний фигурист набрал 183,88 балла, опередив соотечественника Джейсона Брауна (179,33) и итальянца Даниэля Грассля (172,45). Накануне Малинин уверенно выиграл короткую программу.

30-летний уроженец Москвы Морис Квителашвили, с 2016 года представляющий Грузию, расположился на последней, 12-й строчке с результатом 120,27 балла.

Илья Малинин родился в пригороде Вашингтона в семье российских фигуристов Татьяны Малининой и Романа Скорнякова, представлявших на международном уровне Узбекистан. Он является двукратным чемпионом мира (2024, 2025), двукратным победителем финала Гран-при (2023, 2024) и победителем командного чемпионата мира (2023). Малинин уверенно возглавляет мировой рейтинг фигуристов Международного союза конькобежцев (ISU).

Сборная США лидирует в общем зачете командного чемпионата мира, имея в своем активе 95 баллов. На второй строчке располагается сборная Японии (80), третьими идут итальянцы (66).

Командный чемпионат мира завершится в субботу, 19 апреля. В заключительный день соревнований с произвольной программой выступят женщины и спортивные пары.