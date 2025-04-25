Авербух вступился за Розанова, обвиняемого в домогательствах

Ранее 16‑летняя фигуристка Вероника Жилина рассказала о домогательствах со стороны Розанова, которые произошли в 2020 году. На момент возможного инцидента Жилиной было всего 11 лет. 35-летний Розанов отверг все обвинения о домогательствах в свой адрес.



«Обвинять жертву — безусловно нет, но защищать человека, который обвиняется, о безнаказанности которого уже 100 раз сказали — да. Где грань между тем, что я защищаю его, а значит параллельно обвиняю ее? Я не обвиняю нисколько. Ника — безумно талантливый человек, одареннейшная фигуристка с очень сильным характером. Она фантастически чувствует все, она — поцелованный Богом ребенок. И пока умение стартовать, даже в детском проекте, все равно ее подводило. Но все остальное есть.



Здесь другая история, я просто не понимаю… Мы ведь должны и другую сторону тоже услышать? Почему мы идем в прессу, а не идем в полицию? Почему мы не проводим сначала внутреннее расследование, а потом говорим, что было расследование, есть доказательства, и теперь мы хотим сказать? Почему мы идем сначала просто говорить?



А ведь что такое сказать? Мы можем сказать что угодно: что я наехал на Козловского. А он что сделал? Ну, была своя разборка, в итоге мы обнялись и все прошло. Это высказывание. А здесь — репутационная история, которая может коснуться репутации другого человека на всю жизнь. Почему идет дорога без суждений? Если приняли решение на семейном совете — тихо пишем заявление, ведется расследование. Я не знаю, как это доказать», — сказал Авербух.