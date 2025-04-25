Чайковская: Малинин — американец, но внешне стопроцентный русак

— Илья уникален, я любуюсь им. Невероятная пластика, резкость… В то же время вижу, что ему не хватает хореографии. Неделю назад дала своим студентам задание: «Включайте программу Малинина. Будем улучшать». Каждый предлагал какие-то варианты. Причем так, чтобы это не навредило. У фигуриста мозги заряжены на подготовку к четверному. Последние несколько шагов нельзя трогать — даже когда с ним работаешь. Как только влезешь туда, начнешь что-то менять — все, жди беды.