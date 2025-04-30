Без сахара, фастфуда и даже воды: что едят перед турнирами Загитова, Медведев и Трусова

Глядя на этих спортсменов, понимаешь: их победы начинаются не на льду и не на корте, а прямо за завтраком. От их дисциплины и здорового питания буквально зависит то, насколько успешно пройдет выступление. Именно поэтому спортсмены могут с легкостью отказаться от сладкого и вредного, ведь они прекрасно понимают, что даже один кусочек тортика перед выходом на арену может стоить победы.