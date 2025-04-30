Без сахара, фастфуда и даже воды: что едят перед турнирами Загитова, Медведев и Трусова

Одни спортсмены едят строго по часам, другие ограничивают воду перед выходом на арену, а третьи готовы отказаться от сладкого, если на кону стоят победа и мировое признание. У каждого чемпиона свой секрет «идеального» меню.
Алина Загитова — только здоровые продукты по расписанию
Фигуристка Алина Загитова долго придерживалась жесткого режима питания: перед выступлениями ограничивала даже воду, лишь ополаскивая рот. Это помогало сохранить в теле чувство легкости, важное для сложных прыжков. Ее рацион состоял из минимального количества калорий — например, овсянки с сухофруктами или обезжиренного творога. Для контроля веса она взвешивалась по три раза за день — даже лишние 100 грамм могли повлиять на результат.
После завершения карьеры фигуристка чуть смягчила подход, сохранив дисциплину и четкое расписание. В интервью для Metro она рассказала, что часто практикует один полноценный прием пищи в день, отдавая предпочтение полезным продуктам: гречке, рыбе и овощам. Сама Загитова отметила, что этот режим — ее личный эксперимент, а не рекомендация для здорового питания.
Даниил Медведев — углеводы для выносливости и отказ от сладкого
Для теннисиста Даниила Медведева питание — важнейший этап подготовки перед выходом на корт. В рационе у спортсмена углеводные продукты: макароны, рис, белое нежирное мясо. Такая еда дает энергию, которая высвобождается постепенно, позволяя теннисисту сохранять концентрацию даже на пятой партии.
Перед матчем питание становится чуть строже. В это время теннисист практикует полный отказ от кофе и сахара. Он объясняет это защитой от внезапных скачков энергии — ведь на корте куда важнее стабильность, чем временный прилив сил. Вместо чашки кофе со сладостями спортсмен предпочитает стакан воды и немного овощей — что-то легкое, чтобы не нагружать пищеварение.
Мария Ласицкене — простое строгое меню и минимум экспериментов
Для олимпийской чемпионки по прыжкам в высоту важно, чтобы питание перед турниром было максимально легким. В основе меню Марии Ласицкене только знакомые простые продукты, которые точно не подведут в решающий момент. Чаще всего это нежирные белковые блюда — легкий куриный суп, омлет или отварная грудка с овощами. Никаких кулинарных экспериментов — только проверенные годами сочетания.
За пару дней до турнира Мария начинает пить больше воды — это помогает избежать обезвоживания и сохранять хорошее пищеварение.
Александра Трусова — плотный завтрак перед выходом на лед
Фигуристка Александра Трусова предпочитает еду, в которой много белка. Ее обычный завтрак состоит из овсянки, яиц или банана. Они насыщают и дают энергию без лишнего перегруза. Выходить на лед голодной Александра не советует — это может негативно сказаться на прокате.
Специально отказываться от вредной еды Александре не приходится — она не раз признавалась в интервью, что предпочитает домашнюю еду фастфуду. Кофе фигуристка тоже не пьет, поэтому и здесь строгих ограничений вводить не приходится.
Глядя на этих спортсменов, понимаешь: их победы начинаются не на льду и не на корте, а прямо за завтраком. От их дисциплины и здорового питания буквально зависит то, насколько успешно пройдет выступление. Именно поэтому спортсмены могут с легкостью отказаться от сладкого и вредного, ведь они прекрасно понимают, что даже один кусочек тортика перед выходом на арену может стоить победы.
Автор: Мария Карпова