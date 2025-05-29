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Роднина: Путин сказал правду о деле Валиевой

Депутат Госдумы Ирина Роднина согласилась со словами президента РФ о деле Камилы Валиевой.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Роман Наумов/URA.RU/ТАСС

Депутат Госдумы Ирина Роднина заявила, что президент России Владимир Путин сказал правду, связав дело о допинге фигуристки Камилы Валиевой с нетрадиционной медициной.

«Президент страны не обратил внимания, а сказал правду по делу Валиевой. На момент нарушения антидопинговых правил она была несовершеннолетней спортсменкой. А мы в России еще в 2016 году приняли закон о привлечении к финансовой и уголовной ответственности за принятие и склонение к приему запрещенных препаратов. Она была несовершеннолетней. Должны были нести ответственность за это нарушение люди, которые готовили Камилу. А конкретно это врач, тренер, родители. Разбирательств по этому поводу не было», — сказала Роднина «ВсеПроСпорт».

Напомним, глава Российской Федерации Владимир Путин на заседании Совета по физической культуре и спорту 28 мая потребовал навести порядок в сфере спортивной медицины. В качестве примера некачественной работы врачей он вспомнил о случае Камилы Валиевой. Он также заявил о недопустимости использования методов нетрадиционной медицины в работе с атлетами.

Дисквалификация Валиевой заканчивается в декабре 2025-го.