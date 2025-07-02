Не бросили в беде: 4 звездные пары, прошедшие через болезнь вместе

Сам Роман спустя время открыто признавался: без Оксаны он бы не справился. В интервью он не скрывал эмоций, называя супругу своим ангелом-хранителем и главным человеком в жизни. Отмечал и ту огромную жертву, на которую ей пришлось пойти: «Поддержка жены была фантастической все это время, она несоизмерима ни с чем. Многие мужчины не выдержали бы того, что пришлось выдержать Оксане», — делился Костомаров с журналистами. По его словам, даже повседневные вещи, такие как надевание протезов после ампутации, давались бы с большим трудом без ее участия.