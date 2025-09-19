Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава ISU объяснил допуск россиян к отбору на Олимпиаду-2026

Глава Международного союза конькобежцев (ISU) Чэ Ел Ким объяснил, почему российские спортсмены были допущены до олимпийской квалификации.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

«Мы не хотели подвергать спортсменов дискриминации по паспортам, пока они остаются независимыми и нейтральными. Наша текущая политика заключается в том, чтобы разрешить нейтральным спортсменам участвовать в олимпийском отборочном турнире, чтобы они могли принять участие в предстоящих зимних Играх в 2026 году.

Я всегда верил в справедливость и универсальные возможности, с тех пор как в 2023 году Международный олимпийский комитет дал рекомендацию найти способ для участия нейтральных спортсменов в международных соревнованиях, я вижу, что внутри организации часто велись долгие дебаты о том, что делать», — сказал Чэ Ел Ким.

Квалификационный турнир к участию в Олимпийских играх 2026 года для фигуристов состоится в Пекине с 19 по 21 сентября. К соревнованиям допущены Аделия Петросян и Петр Гуменник, запасными заявлены Алина Горбачева и Владислав Дикиджи. Они выступят в нейтральном статусе.

Также ISU допустил к олимпийским отборочным турнирам по конькобежному спорту и шорт-треку в нейтральном статусе 18 россиян. Квалификационный турнир для шорт-трекистов состоится с 16 по 19 октября в Монреале, для конькобежцев — с 14 по 16 ноября в Солт-Лейк-Сити.