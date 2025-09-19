Глава ISU объяснил допуск россиян к отбору на Олимпиаду-2026

«Мы не хотели подвергать спортсменов дискриминации по паспортам, пока они остаются независимыми и нейтральными. Наша текущая политика заключается в том, чтобы разрешить нейтральным спортсменам участвовать в олимпийском отборочном турнире, чтобы они могли принять участие в предстоящих зимних Играх в 2026 году.
Я всегда верил в справедливость и универсальные возможности, с тех пор как в 2023 году Международный олимпийский комитет дал рекомендацию найти способ для участия нейтральных спортсменов в международных соревнованиях, я вижу, что внутри организации часто велись долгие дебаты о том, что делать», — сказал Чэ Ел Ким.
Квалификационный турнир к участию в Олимпийских играх 2026 года для фигуристов состоится в Пекине с 19 по 21 сентября. К соревнованиям допущены Аделия Петросян и Петр Гуменник, запасными заявлены Алина Горбачева и Владислав Дикиджи. Они выступят в нейтральном статусе.
Также ISU допустил к олимпийским отборочным турнирам по конькобежному спорту и шорт-треку в нейтральном статусе 18 россиян. Квалификационный турнир для шорт-трекистов состоится с 16 по 19 октября в Монреале, для конькобежцев — с 14 по 16 ноября в Солт-Лейк-Сити.