Отбор на ОИ в фигурном катании, ЧМ по легкой атлетике и борьбе, Ла Лига и КХЛ: что смотреть сегодня

Фигурное катание. Олимпийский квалификационный турнир. Короткая программа. Женщины
13:00 Где смотреть: Okko.
Россияне в олимпийской квалификации участвуют в нейтральном статусе. В пятницу в квалификационном турнире в Пекине в женском одиночном катании начнет выступления Аделия Петросян. Тренерским штабом было принято решение вернуть короткую программу сезона-2023/2024 под музыку из репертуара Майкла Джексона. На обеих тренировках в Пекине Аделия каталась чисто, но без элементов ультра-си. Болельщики надеются, что 18-летней талантливой воспитаннице Этери Тутберидзе удастся решить поставленную задачу — отобраться на Олимпийские игры.
Легкая атлетика. Чемпионат мира. Токио
12:55 Где смотреть: «Матч ТВ».
В седьмой день чемпионата мира по легкой атлетике, который проходит в Токио, будет разыграно пять комплектов наград. У женщин обладательницы медалей определятся в беге на 200 метров и 400 метров с барьерами. у мужчин — в тех же дисциплинах, а также в тройном прыжке.
Олимпийский чемпион в тройном прыжке испанец Хордан Диас в квалификации почувствовал боль в четырехглавой мышце бедра и не будет участвовать в розыгрыше наград. В отсутствие фаворита главными претендентами на золотую медаль являются действующий чемпион мира из Буркина-Фасо Юг Фабрис Занго и три кубинца — выступающий за Италию Энди Диас, представитель Португалии Педро Пичардо и единственный участник финала, соревнующийся под флагом Кубы, Ласаро Мартинес.
Греко-римская борьба. Чемпионат мира. Загреб
18:55. Где смотреть: «Матч ТВ».
На чемпионате мира в столице Хорватии будут разыграны четыре золотые медали в греко-римской борьбе. Станут известны имена чемпионов мира в весовых категориях до 55, 77, 82, 130 кг. В легком весе в финале встретятся Пайам Ахмади Балутаки (Иран) и Вахтанг Лолуа (Грузия). В весе до 77 кг — Нао Кусака (Япония) и Малхас Амоян (Армения). В следующей категории за титул чемпиона мира будут бороться Холамреза Фарохисенжани (Иран) и Гела Болквадзе (Грузия), а в тяжелом весе (130 кг) — Амин Мирзазаде (Иран) и Дариус Витек (Венгрия).
Футбол. Чемпионат Испании. 5-й тур. «Бетис» — «Реал Сосьедад»
21:50. Где смотреть: «Матч ТВ».
Обе команды не очень удачно начали новый сезон Ла Лиги. «Реал Сосьедад» набрал лишь 2 очка в четырех играх и занимает лишь 17-е место в турнирной таблице. «Бетис» набрал 6 баллов, однако тоже не может похвастаться уверенной игрой на старте чемпионата.
Во встрече ожидается участие Арсена Захаряна. В минувшем туре 22-летний россиянин впервые в этом сезоне появился на поле, выйдя на замену на 66-й минуте матча против мадридского «Реала» (1:2). Кто будет сильнее в предстоящем поединке — хозяева-андалусцы или гости-баски, которые во что бы то ни стало будут стремиться одержать первую победу в сезоне над весьма крепким соперником?
Хоккей. КХЛ. Регулярный чемпионат. «Ак Барс» — «Салават Юлаев»
19:00 Где смотреть: «Кинопоиск».
После 3 домашних поражений подряд от «Автомобилиста», магнитогорского «Металлурга» и «Нефтехимика» казанцы примут уфимцев, которые набрали в стартовых 5 турах 3 очка. В последнем очном матче, который прошел 14 февраля, «Салават Юлаев» обыграл «Ак Барс» со счетом 3:0. «Зеленое дерби» является принципиальным противостоянием для обеих команд, и зрителю точно не придется скучать, наблюдая сегодня за казанским матчем.