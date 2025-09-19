Отбор на ОИ в фигурном катании, ЧМ по легкой атлетике и борьбе, Ла Лига и КХЛ: что смотреть сегодня

На чемпионате мира в столице Хорватии будут разыграны четыре золотые медали в греко-римской борьбе. Станут известны имена чемпионов мира в весовых категориях до 55, 77, 82, 130 кг. В легком весе в финале встретятся Пайам Ахмади Балутаки (Иран) и Вахтанг Лолуа (Грузия). В весе до 77 кг — Нао Кусака (Япония) и Малхас Амоян (Армения). В следующей категории за титул чемпиона мира будут бороться Холамреза Фарохисенжани (Иран) и Гела Болквадзе (Грузия), а в тяжелом весе (130 кг) — Амин Мирзазаде (Иран) и Дариус Витек (Венгрия).