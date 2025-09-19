Петросян выиграла короткую программу на отборочном турнире на ОИ

Двукратная чемпионка России Аделия Петросян показала лучший результат по итогам короткой программы на олимпийском отборочном турнире, который проходит в Пекине (Китай). За свое выступление она получила 68,72 балла.
Второе место заняла представительница Грузии Анастасия Губанова с результатом 68,08 балла. Тройку лучших замкнула бельгийка Луна Хендрикс (66,92).
Во время жеребьевки Петросян вытянула четвертый стартовый номер. Накануне короткой программы 18-летняя россиянка без единой помарки откатала обе программы на тренировках. Везде ее сопровождает тренер Этери Тутберидзе, вырастившая уже плеяду олимпийских чемпионок. На выступление Петросян вышла одна.
По регламенту для завоевания путёвки на Олимпиаду необходимо попадать в топ-5 на турнире в Пекине. Петросян вышла на лед после другой нейтральной фигуристки, Виктории Сафоновой из Белоруссии. Результат Виктории — 57,71 балла. Из всего выступления у Петросян получилось не идеальным только приземление в тройном лутце. Оценка в 68,72 балла оставляет Аделии шансы на победу в короткой программе. Такие баллы почти гарантируют место в топ-5 турнира. Произвольную программу фигуристки покажут 20 сентября.