Петросян выиграла короткую программу на отборочном турнире на ОИ

По регламенту для завоевания путёвки на Олимпиаду необходимо попадать в топ-5 на турнире в Пекине. Петросян вышла на лед после другой нейтральной фигуристки, Виктории Сафоновой из Белоруссии. Результат Виктории — 57,71 балла. Из всего выступления у Петросян получилось не идеальным только приземление в тройном лутце. Оценка в 68,72 балла оставляет Аделии шансы на победу в короткой программе. Такие баллы почти гарантируют место в топ-5 турнира. Произвольную программу фигуристки покажут 20 сентября.