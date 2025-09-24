Тутберидзе: Петросян отказывалась от отбора на Олимпиаду-2026

По словам заслуженного тренера России, сезон для 18-летней фигуристки начался с травмы, из-за которой она пропустила 3−4 недели тренировок. Вместо нее могла выступить Алина Горбачева, которая была заявлена на отбор в качестве запасной.
«Аделя была вся в сомнениях, говорила, что нет, все, я не готова, я не могу в таком состоянии ехать. Ей говорили: “Зачем ты отказываешься, ты что, хочешь запасной девочке отдать это место?” Она сказала: “Да, если она более достойна, пусть она едет”. Просто, оказалось, девочка, которая запасная, еще менее готова», — сказала Этери Тутберидзе.
На прошлой неделе Петросян выиграла отборочный турнир Skate to Milano в Пекине, набрав в сумме за короткую и произвольную программы 209,63 балла. Эта победа позволила ей квалифицироваться на зимние Олимпийские игры 2026 года.
Вместе с Петросян на Олимпиаду-2026 отобрался российский фигурист Петр Гуменник, который выиграл турнир в Пекине с результатом 262,82 балла.
Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо.