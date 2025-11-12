Ричмонд
Трусова показала видео с тренировки с каскадом прыжков

Серебряный призер Олимпийских игр 2022 года в Пекине Александра Игнатова (Трусова) поделилась новым видеороликом с тренировки.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Олег Бухарев/ТАСС

Спортсменка, которая недавно стала мамой, показала, как исполняет каскад из тройного лутца и тройного тулупа.

«Тройной лутц плюс тройной тулуп. Короткая программа готова. Можно и на этапы!?» — подписала ролик Трусова в своем телеграм-канале.

Напомним, 6 августа у Александры Трусовой и ее мужа Макара Игнатова родился сын Михаил.

21-летняя Трусова вышла замуж за Игнатова в августе 2024 года. 25-летний фигурист сделал предложение руки и сердца в июне 2024 года. В начале апреля 2025 года пара провела гендер-пати, на котором стало известно, что будущие родители ожидают мальчика.

Трусова становилась чемпионкой России, а также брала серебро и бронзу чемпионатов Европы. Кроме того, в ее активе две победы на юниорских чемпионатах мира и третье место взрослого мирового первенства. В марте 2018 года Трусова стала первой фигуристкой в истории, исполнившей два четверных прыжка в одной программе. В последний раз Трусова выступала на соревнованиях в ноябре 2022 года. Последние два года фигуристка была сконцентрирована на выступлениях в ледовых шоу.