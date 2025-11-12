Трусова показала видео с тренировки с каскадом прыжков

Трусова становилась чемпионкой России, а также брала серебро и бронзу чемпионатов Европы. Кроме того, в ее активе две победы на юниорских чемпионатах мира и третье место взрослого мирового первенства. В марте 2018 года Трусова стала первой фигуристкой в истории, исполнившей два четверных прыжка в одной программе. В последний раз Трусова выступала на соревнованиях в ноябре 2022 года. Последние два года фигуристка была сконцентрирована на выступлениях в ледовых шоу.