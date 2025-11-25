Физиогномист объяснила причину оговорок Загитовой

Физиогномист и психолог Надежда Шевченко объяснила причину оговорок, которые допускает фигуристка, олимпийская чемпионка Алина Загитова во время публичных выступлений. Она сказала, что это связано с волнением. Об этом сообщает Sport24.
«Мозг, обрабатывая поступившие сигналы, выдает определенное поведение, чтобы защитить нас от опасности», — сказала Шевченко.
Она также упомянула, что многие критикуют дикцию Загитовой и связывают это с ее умственными способностями, однако, по словам Шевченко фигуристка училась в РАНХиГСе и продолжает развивать свою карьеру, поэтому дело именно в страхе публичных выступлений.
Ранее Загитова отвечала на критику ее дикции. Она заявила, что проблемы с речью связаны с тем, что она родилась в Ижевске, а не в Москве. Спортсменка отметила, что никто не идеален, и добавила, что важно оставаться собой.
Напомним, ранее Загитову раскритиковала бывшая спортсменка и журналист Елена Вайцеховская. Она прокомментировала умение Алины общаться с собеседником и чувствовать его, намекнув, что у фигуристки это не очень хорошо получается.
«Алина — сиди и сам открою. Это ж вообще ужас», — сказала Вайцеховская в прямом эфире шоу «Вне игры» Алексея Ярошевского.