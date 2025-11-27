«Шуба — это аксессуар». Загитова — об образе на премии «Блогема»

«Ну, шуба у нас как элемент аксессуара. Я очень люблю шубы и, в принципе, даже на ледовых мероприятиях всегда ношу их. Как бы я назвала свой образ? Супергламурный. Наверное, столько бриллиантов никогда в жизни не было. Это все бриллианты. Сколько карат? Честно, не знаю. Главное — красиво блестят. Мне помогал стилист. Потому что мне важно выглядеть с иголочки на всех мероприятиях. Я суперперфекционист, и я думаю, что в моем образе сегодня видно это», — сказала Загитова.