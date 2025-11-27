Ричмонд
«Шуба — это аксессуар». Загитова — об образе на премии «Блогема»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала о своем образе, в котором она посетила премию блогеров «Блогема» в Москве.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Сергей Булкин/ТАСС

23-летняя фигуристка пришла на вечернее мероприятие в белоснежной шубе короткого кроя и черных лосинах.

«Ну, шуба у нас как элемент аксессуара. Я очень люблю шубы и, в принципе, даже на ледовых мероприятиях всегда ношу их. Как бы я назвала свой образ? Супергламурный. Наверное, столько бриллиантов никогда в жизни не было. Это все бриллианты. Сколько карат? Честно, не знаю. Главное — красиво блестят. Мне помогал стилист. Потому что мне важно выглядеть с иголочки на всех мероприятиях. Я суперперфекционист, и я думаю, что в моем образе сегодня видно это», — сказала Загитова.

Алина Загитова является единственной в истории России фигуристкой, завоевавшей все титулы в одиночном фигурном катании. В 2018 году она стала олимпийской чемпионкой на Играх в Пхенчхане. Также она выигрывала чемпионат Европы (2017), финал Гран-при (2017) и чемпионат мира (2019).

В декабре 2019 года Загитова объявила о приостановке карьеры, сосредоточившись на работе в ледовых шоу и карьере телеведущей. В июне этого года она дебютировала в качестве продюсера ледового шоу, представив рок-мюзикл «Ассоль».

