«Новый шедевр». Журналист Рабинер поиздевался над Загитовой

Игорь Рабинер сделал в своем телеграм-канале репост новости под заголовком — Алина Загитова: «Мысли об Олимпиаде появились только в олимпийский сезон. До этого я как лошадь зашторенная шла, ничего вокруг не видела».
Сделав репост, Рабинер от себя написал: «Новый лингвистический шедевр Алины Загитовой: “Лошадь зашторенная”.
Летом 2023 года в телестудии перед матчем Sochi Hockey Open Загитова произнесла несуществующее слово «безызбежно». Впоследствии оно стало мемом. Фигуристка выпустила мерч со словом «безызбежно», который, по ее словам, был распродан в первый же день.
Также Алина Загитова рассказала, как сталкивалась с буллингом в школе.
«Я вставала в 6 утра, шла на тренировку. По большей части я пропускала первый урок, это была физкультура. Приходила на второй. Естественно, все одноклассники ненавидели физкультуру, поэтому были фразочки по типу: “А что, ей можно, а нам нельзя пропускать?”. Нельзя объяснить детям, почему ты это делаешь. А даже если объяснишь, они не поймут, потому что они не проходили этот путь, который я прошла. Поэтому какие-то абьюзивные моменты были в моей жизни, когда ручки прятали и тетрадки разрывали с домашней работой», — сказала Загитова в интервью проекту «Вместе».
Алина Загитова — единственная в истории России фигуристка-одиночница, которая завоевала все титулы в мировом фигурном катании. Она стала олимпийской чемпионкой 2018 года, чемпионкой мира и Европы, а также победительницей финала Гран-при.