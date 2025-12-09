«Новый шедевр». Журналист Рабинер поиздевался над Загитовой

«Я вставала в 6 утра, шла на тренировку. По большей части я пропускала первый урок, это была физкультура. Приходила на второй. Естественно, все одноклассники ненавидели физкультуру, поэтому были фразочки по типу: “А что, ей можно, а нам нельзя пропускать?”. Нельзя объяснить детям, почему ты это делаешь. А даже если объяснишь, они не поймут, потому что они не проходили этот путь, который я прошла. Поэтому какие-то абьюзивные моменты были в моей жизни, когда ручки прятали и тетрадки разрывали с домашней работой», — сказала Загитова в интервью проекту «Вместе».