Вице-чемпион ОИ не получает олимпийскую пенсию в России

На мой взгляд, стоило бы распространить эти выплаты и на призеров тоже. В масштабах России и бывшего Советского Союза их не так много, так что можно поддержать. Если отталкиваться от выплат чемпионам, серебряные призеры могли бы получать по 40 000 рублей, а бронзовые — по 20 000. Считаю, это было бы хорошим подспорьем для любого спортсмена, успешно выступившего на Олимпиаде", — сказал Жулин в беседе со Sport24.