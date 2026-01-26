Вице-чемпион ОИ не получает олимпийскую пенсию в России

Серебряный и бронзовый чемпион Олимпийских игр по фигурному катанию Александр Жулин рассказал, почему не получает выплаты после того, как выиграл два медали на Играх.
"У нас в стране регулярные выплаты получают только олимпийские чемпионы. Я становился только серебряным и бронзовым призером Олимпиад, так что мне никаких выплат не положено. Знаю, что стипендия для чемпионов равняется, примерно, 1000 долларов или около 80 000 рублей.
На мой взгляд, стоило бы распространить эти выплаты и на призеров тоже. В масштабах России и бывшего Советского Союза их не так много, так что можно поддержать. Если отталкиваться от выплат чемпионам, серебряные призеры могли бы получать по 40 000 рублей, а бронзовые — по 20 000. Считаю, это было бы хорошим подспорьем для любого спортсмена, успешно выступившего на Олимпиаде", — сказал Жулин в беседе со Sport24.
Напомним, помимо Олимпиады Александр выиграл еще чемпионат мира и Европы. До 1994 года Жулин и Майя Усова начали выступать в шоу, после того, как их брак распался, Александр встал в пару с Оксаной Грищук и гастролировал уже с ней. Вплоть до 2014 года Александр Жулин выступал в проектах Первого канала — «Ледниковый период». По сей день работает тренером по фигурному катанию.