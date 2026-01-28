Алина Загитова показала, как ночью готовит голубцы: фото

Спортсменка выложила публикацию в своем телеграм-канале.
«А вы что делаете в 00:00 ночи?» — подписала Загитова фото с кастрюлей голубцов.
Пост спортсменки собрал более одной тысячи лайков и других положительных реакций у подписчиков.
Ранее отец Загитовой Ильназ рассказал о своей дочери то, чего не знают другие.
«На площадке перед интервью у меня спросили, что я могу рассказать о тебе такого, чего, возможно, не знают о тебе другие. Я ответил, что Алина любит спать до обеда. В выходные, бывает, они с младшей сестрой Сабиной засиживаются до трех-четырех утра — болтают, смотрят сериалы, а потом спят до полудня. И еще сказал, что ты очень вкусно готовишь. Когда приезжаешь к нам в дом, я всегда встречаю тебя фразой “Открывай ворота, приехала суета”, потому что холодильник моментально заполняется продуктами (нужными и ненужными на данный момент). Получается у тебя всегда невероятно вкусно. И по традиции на кухне случается творческий кавардак, назовем его также художественный беспорядок, который я вас с Сабиной прошу устранить», — сказал отец Загитовой.
Алина Загитова — единственная в истории России фигуристка-одиночница, которая завоевала все титулы в мировом фигурном катании. Она стала олимпийской чемпионкой 2018 года, чемпионкой мира и Европы, а также победительницей финала Гран-при.
В декабре 2019 года Загитова объявила о приостановке карьеры, сосредоточившись на работе в ледовых шоу и карьере телеведущей. В июне этого года она дебютировала в качестве продюсера ледового шоу, представив рок-мюзикл «Ассоль».