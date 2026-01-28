Ричмонд
Губерниев: «В 12 ночи могу заниматься безудержным сексом»

Спортивный журналист ответил на публикацию фигуристки Алины Загитовой.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Сергей Елагин/Бизнес Online/ТАСС

Спортивный комментатор и журналист Дмитрий Губерниев рассказал, чем занимается обычно в 12 часов ночи.

Минувшей ночью фигуристка Алина Загитова показала в соцсетях, что готовит голубцы в 12 часов ночи.

— Алина Загитова в 00:00 ночи готовит голубцы. А что вы, Дмитрий, обычно делаете в полночь?

— В полночь я могу заниматься разными делами. Допустим, могу работать, могу спать, могу заниматься ярким безудержным сексом, могу читать книжку, могу гладить кошку, могу ходить и бегать с палками, могу заниматься с гантелями. Я многим могу заниматься в полночь, но голубцы, признаться, в такое время ни разу не делал.

Я больше сова, поэтому, если не работаю, стараюсь ложиться спать до полуночи, но не всегда это получается. Но в целом бодрствование иногда очень активное. А вообще в полночь хорошо читать книжку, смотреть хороший фильм. Чего и желаю, отложив в сторону голубцы, Алине Загитовой, — рассказал Губерниев в интервью «Матч ТВ».

Дмитрий добавил, что ему нравятся занятия Алины кулинарией и подчеркнул, что ее будущему мужу очень повезет с такой хозяйкой.

«Главное, чтобы не было утром яичницы, в обед яичницы и вечером яичницы, а ночью — омлет. Все же ночью после яичницы будут голубцы.

На самом деле мы не должны сильно троллить Алину, она молодец. Все мы ошибаемся. Как говорят, век живи — век учись. Я очень сильно люблю Алину Загитову, надеюсь, голубцы она готовит вкусные», — добавил Губерниев.

