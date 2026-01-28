Тарасова критически оценила выступление Трусовой с партнером

Александра Трусова выступила в роли девочки-отличницы, Иван Жвакин сыграл спортсмена. Во время номера Иван споткнулся на одной из поддержек, а Александра исполнила двойной аксель. Член жюри, заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова раскритиковала это выступление.
«Есть, чему учиться. Это интересно, потому что сразу, когда они вышли, у них было видно уже подсечку, которую, Саша, не надо делать так мелко, потому что они выглядят совсем не технично. Просто надо вот этому основному шагу, который у нас есть, выделить определенное время, потому что сразу видно, что не просто один человек, а пара не умеет кататься. Мне бы этого не хотелось говорить, потому что я к мастерству отношусь Саши очень трепетно. Но здесь не было ни поддержек, ни вращений. Ничего в номере не было», — передает слова Тарасовой Sport24.
«И только в конце один прыжок, который мог бы украшать, вообще Саша — прыгунья, и это известно. Мы за это ее помним. Не за то, что она брала зал своим выдающимся катанием или какой-то драматургией. Нет, она прыгала так, что она практически не касалась льда. И я бы тоже в таком номере хотела видеть ее прыжки. Мне непонятно было, что это за номер. Спасибо. Ищите дальше», — добавила заслуженный тренер СССР.
Александра Трусова не выступала на соревнованиях с сезона-2022/23. В 2024 году Трусова выступала на предсезонных контрольных прокатах сборной России, где в произвольной программе продемонстрировала попытку четверного лутца. В начале августа 2025 года у Трусовой и ее мужа фигуриста Макара Игнатова родился сын Михаил. Александра продолжала выходить на лед в выставочных шоу и после родов.
Татьяна Тарасова — дочь советского хоккейного тренера, заслуженного тренера СССР Анатолия Тарасова. В 2008 году Тарасова была введена в Зал славы мирового фигурного катания.
Ее подопечные выиграли множество наград на чемпионатах Европы и мира, а также Олимпийских играх. Под руководством Тарасовой тренировались Алексей Ягудин, Ирина Роднина и Александр Зайцев, Наталья Бестемьянова и Андрей Букин, Марина Климова и Сергей Пономаренко, Илья Кулик, Оксана Грищук и Евгений Платов.