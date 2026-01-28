Тарасова критически оценила выступление Трусовой с партнером

«Есть, чему учиться. Это интересно, потому что сразу, когда они вышли, у них было видно уже подсечку, которую, Саша, не надо делать так мелко, потому что они выглядят совсем не технично. Просто надо вот этому основному шагу, который у нас есть, выделить определенное время, потому что сразу видно, что не просто один человек, а пара не умеет кататься. Мне бы этого не хотелось говорить, потому что я к мастерству отношусь Саши очень трепетно. Но здесь не было ни поддержек, ни вращений. Ничего в номере не было», — передает слова Тарасовой Sport24.