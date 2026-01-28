Ричмонд
Авербух озвучил отличие российского фигурного катания от мирового

Фигурист и хореограф-постановщик Илья Авербух назвал принципиальное отличие российского фигурного катания от мирового.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Российский фигурист и хореограф-постановщик Илья Авербух, что российское фигурное катание отличается от западного своей эстетикой.

— Есть ли у нашего фигурного катания особые черты, которые принципиально отличают его от мирового?

— Российское фигурное катание, помимо большой технической базы, всегда стремится к тому, чтобы это было и эстетически красивым событием — так нас всегда учили. Хореография — всегда очень важный элемент любого выступления фигуристов, и российские фигуристы, даже в отличие от западных, больше уделяют внимания хореографии и эстетике на льду, — приводит слова Авербуха «Советский спорт».

Напомним, 6 февраля в Италии стартуют зимние Олимпийские игры, в которых примут участие российские фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник. Оба будут выступать в одиночном фигурном катании в статусе нейтральных атлетов без флага гимна. Всего от России поедут соревноваться 13 спортсменов в одиночных видах спорта.

31 января состоится прыжковый чемпионат России, где встретятся вернувшиеся в спорт Александра Трусова и Камила Валиева. Валиева отбыла дисквалификацию, а Трусова несколько месяцев назад стала мамой, но после этого заявила, что планирует вернуть свою физическую форму и продолжать выступать.

Узнать больше по теме
Биография Аделии Петросян: карьера и личная жизнь фигуристки
Российское женское фигурное катание, даже находясь в тени мирового спорта, остаётся одним из флагманов дисциплины. В очередной раз это доказала юная Аделия Петросян, выиграв олимпийский отборочный турнир. Как спортсменка справилась с огромным давлением на первом международном турнире, расскажем в её биографии. Кроме триумфа в Китае здесь точно есть на что обратить внимание.
Читать дальше