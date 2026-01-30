Роднина призвала не давить ожиданиями на Петросян и Гуменника

«Я бы посоветовала Аделии и Петру на первых для них Олимпийских играх просто делать все то лучшее, на что они способны. Я считаю, что их лучше не обременять какими-то нашими ожиданиями от их выступлений. И в этом случае они выйдут и покажут все самое лучшее. Потому что они сами очень хорошо чувствуют свою ответственность перед всей страной, которая на них смотрит и переживает за них. Им надо выйти и прокатать то, на что они способны, все то, к чему готовились и они, и их тренеры. А нам нужно поддержать Аделию и Петра, насколько это возможно», — сказала Роднина.