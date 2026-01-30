Ричмонд
Роднина призвала не давить ожиданиями на Петросян и Гуменника

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию призвала не обременять молодых фигуристов.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы РФ Ирина Роднина призвала не обременять молодых фигуристов Аделию Петросян и Петра Гуменника, потому что они и так осознают ответственность перед болельщиками. Об этом она заявила «РИА Новости».

«Я бы посоветовала Аделии и Петру на первых для них Олимпийских играх просто делать все то лучшее, на что они способны. Я считаю, что их лучше не обременять какими-то нашими ожиданиями от их выступлений. И в этом случае они выйдут и покажут все самое лучшее. Потому что они сами очень хорошо чувствуют свою ответственность перед всей страной, которая на них смотрит и переживает за них. Им надо выйти и прокатать то, на что они способны, все то, к чему готовились и они, и их тренеры. А нам нужно поддержать Аделию и Петра, насколько это возможно», — сказала Роднина.

Напомним, Аделия Петросян и Петр Гуменник выступят в нейтральном статусе на зимних Олимпийских играх в Италии. Они будут среди 13 российских спортсменов, допущенных до соревнований.

Узнать больше по теме
Биография Аделии Петросян: карьера и личная жизнь фигуристки
Российское женское фигурное катание, даже находясь в тени мирового спорта, остаётся одним из флагманов дисциплины. В очередной раз это доказала юная Аделия Петросян, выиграв олимпийский отборочный турнир. Как спортсменка справилась с огромным давлением на первом международном турнире, расскажем в её биографии. Кроме триумфа в Китае здесь точно есть на что обратить внимание.
Читать дальше