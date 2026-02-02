Жизнь после медалей: чем сегодня занимается Илья Авербух

После завершения спортивной карьеры Авербух не исчез из поля зрения — наоборот, он постепенно стал фигурой другого масштаба. Из спортсмена он превратился в автора, продюсера и режиссера, который научился работать не только с собственным телом, но и с большими командами, идеями и разными форматами. Сегодня Авербух — не просто «бывший чемпион», а человек, который заново построил карьеру и занял свое место в публичном пространстве.
От медалей — к собственным шоу
Илья Авербух вошел в историю как один из сильнейших танцоров на льду своего поколения. В паре с Ириной Лобачевой он стал серебряным призером Олимпиады-2002 в Солт-Лейк-Сити, чемпионом мира, чемпионом Европы и четырежды выигрывал чемпионат России. Пик его карьеры пришелся на конец 1990-х — начало 2000-х, когда за каждым стартом следили миллионы зрителей.
Завершение спортивной карьеры в 2003 году выглядело неожиданным: травм не было, форма позволяла продолжать. Решение было осознанным. После чемпионата Европы и серебра чемпионата мира Авербух понял, что в этой профессии он себя исчерпал. Илья ушел на вершине.
Уже в 2004 году он основал продюсерскую компанию и начал создавать собственные ледовые проекты. Первые шоу — «Вместе и навсегда» и «Пока часы 12 бьют» — стали пробой нового жанра, где фигурное катание превращалось в спектакль с драматургией, музыкой и сценографией.
Так спортсмен постепенно сменил роль: из участника соревнований он стал автором и организатором. К середине 2000-х это привело его на телевидение — сначала в проект «Звезды на льду», затем в «Ледниковый период», который сделал фигурное катание таким популярным.
Империя ледовых шоу
В его проектах лед перестал быть местом для соревнований и превратился в сцену, где фигуристы рассказывают истории.
Проекты Авербуха выросли из простой идеи: дать фигуристам жизнь после спорта. В 2004 году он создал компанию «Ледовая симфония» и собрал вокруг себя чемпионов, которые уже завершили карьеру, но не хотели уходить со льда. Вместо разрозненных показательных номеров появились полноценные гастрольные программы — с драматургией, музыкой и режиссурой.
Переломным моментом стало приглашение на телевидение. В 2006 году на Первом канале вышли «Звезды на льду», а уже через год проект перерос в «Ледниковый период». Формат оказался неожиданно живучим: фигуристы и артисты, репетиции на глазах у зрителей, прогресс от выпуска к выпуску, человеческие истории за пределами катка. Авербух стал не просто хореографом, а лицом нового жанра.
Со временем лед перестал быть только площадкой для телевизионного шоу. Авербух начал ставить полноценные спектакли: «Огни большого города», «Кармен», «Ромео и Джульетта», «Буратино». В них фигурное катание соединилось с театром, живым вокалом, сценографией и сюжетом. Это уже не соревнование и не развлекательный номер, а отдельный сценический жанр, где спортсмен работает как актер.
Сегодня его проекты — это гастроли по стране, большие залы, сотни задействованных артистов и команда, работающая как продакшен-студия. Фигурное катание в России во многом перестало быть «спортом только для чемпионатов» именно благодаря этой модели: у атлетов появился путь после пьедестала, а у зрителей — возможность иначе взглянуть на спорт.
Личная жизнь после спорта
После завершения карьеры Илья Авербух перестал быть фигуристом, живущим в постоянных разъездах, и получил возможность задумать о личной жизни. Его первый брак с Ириной Лобачевой, партнершей по льду и матерью сына Мартина, закончился в 2007 году. Тогда Мартин остался жить с отцом — редкий для звездного развода случай, который Авербух позже объяснял просто: он хотел быть рядом с ребенком не по выходным, а каждый день.
Новый этап в личной жизни начался спустя годы. В 2020 году стало известно о его отношениях с актрисой Елизаветой Арзамасовой, с которой он познакомился еще в 2010-м во время телевизионных проектов. Роман начался значительно позже. В декабре 2020 года они поженились. В семье родились сын Лев (2021) и дочь Лия (2024).
Сегодня Авербух говорит о семье как о важной части своей жизни. Они с Елизаветой и детьми живут в Москве, иногда уезжают на дачу загород, чтобы побыть в тишине и насладиться природой.