Жизнь после медалей: чем сегодня занимается Илья Авербух

После завершения спортивной карьеры Авербух не исчез из поля зрения — наоборот, он постепенно стал фигурой другого масштаба. Из спортсмена он превратился в автора, продюсера и режиссера, который научился работать не только с собственным телом, но и с большими командами, идеями и разными форматами. Сегодня Авербух — не просто «бывший чемпион», а человек, который заново построил карьеру и занял свое место в публичном пространстве.