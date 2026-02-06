Смолкин: Тутберидзе нас не тренирует, просто поддерживает

26-летний фигурист выступает в танцах на льду вместе с Дианой Дэвис — дочерью Тутберидзе.
«Она нас не готовит. Она просто мать Дианы, поддерживает, помогает нам с костюмами, что-то подшивает. Так, у нас у бортика стоит восемь тренеров нашей команды. Там достаточно кому обращать внимание на нас», — сказал Смолкин.
Весной 2023 года Смолкин и Дэвис сменили спортивное гражданство и перешли в сборную Грузии. До этого они пять лет выступали под флагом России. В 2022 году Смолкин и Дэвис принимали участие в Олимпийских играх в Пекине, где заняли 14-е место.
Дэвис вместе с фигуристом Лукой Берулавой будет знаменосцем сборной Грузии на церемонии открытия Олимпийских игр. Тутберидзе находится на Олимпиаде в качестве тренера грузинского фигуристка-одиночника Ники Эгадзе.
Зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортине-Д'Ампеццо. На них в нейтральном статусе выступят 13 российских спортсменов, среди которых фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник.